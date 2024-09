Neubauten, Umbauten und Sanierungen: In Schkopau stehen umfangreiche Bauprojekte an Schulen und Kitas an. Die Verwaltung spricht über Zeitpläne.

Schkopau/MZ. - Die Gemeinde Schkopau hat in diesem und in den kommenden Jahren einige große Bauprojekte an Grundschul- und Kita-Gebäuden zu stemmen. Maud Prussak, die stellvertretende Bauamtsleiterin, legte in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Bildung, Jugend, Soziales, Kultur und Sport, die aktuellen Fahrpläne für die wichtigsten Bauprojekte vor.