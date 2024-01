In der Leunaer Kernstadt soll für 5,38 Millionen Euro ein neuer Bauhof direkt neben der Feuerwehr entstehen. Wie der aktuelle Stand des Projekts ist.

Wann der neue Bauhof in Leuna gebaut werden soll

Millionenprojekt in der Kernstadt

Entwurf des neuen Bauhofs in der Kernstadt Leuna, der neben dem Feuerwehrgerätehaus entstehen soll.

Leuna/MZ. - Mit dem Neubau eines Bauhofs in der Kernstadt steht in Leuna ein Millionenprojekt an. Der Baustart könnte diesen Herbst erfolgen. Aktuell wartet die Stadt aber noch auf die Baugenehmigung.