Waldemar Cierpinski: „Heute mache ich lieber Streichholzweitwurf“

Vor dem Sportabzeichentag bietet der Kreissportbund Saalekreis ein Training mit einstigem Spitzenläufer in Merseburg. Der erklärte seine eigenen Ziele und was gegen den eigenen Schweinehund hilft.

Merseburg/MZ - Der Kreissportbund Saalekreis organisiert am 24. Juni seinen traditionellen Sportabzeichentag im Merseburger Stadtstadion. Damit die Teilnehmer sich dann nicht ungeübt den Aufgaben für das Abzeichen stellen müssen, bietet der KSB bereits am Samstag 11. Juni von 9 bis 11 Uhr an gleicher Stelle ein Training mit prominentem Übungsleiter. Doppelolympiasieger Waldemar Cierpinski steht Interessierten dann mit Rat zur Seite. Im Gespräch mit Robert Briest erklärt er, warum er selbst mit Anfang 70 sich noch mal der Herausforderung Sportabzeichen stellen will und was für ihn die größten Hürden sein werden.