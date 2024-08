Von Rittern und Kultur - 800 Jahre Dölkau mit Fest am Wochenende

Dölkau/MZ. - Dölkau feiert an diesem Wochenende sein 800-jähriges Bestehen. Udo Würsig ist zwar kein gebürtiger Dölkauer, lebt aber nun schon etliche Jahre in dem idyllischen Ort an der Grenze zu Sachsen. Er begann, sich mit der Historie seiner neuen Heimat auseinanderzusetzen.