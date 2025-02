Querfurt/MZ. - Präsentkörbe und einen großen Blumenstrauß, aus dem eine goldene 100 herausragte, überreichten Martin Ostheeren, Chef der Kreishandwerkerschaft, sowie Olaf Grünhage und Axel Stöcker von der Kfz-Innung am Dienstag im Autohaus Jacob in Querfurt an den ehemaligen Geschäftsführer Rainer Jacob und seinen Nachfolger Christian Becker. „Ich gratuliere Euch zu 100 Jahren Wirtschaftsgeschichte“, sagte Grünhage, Obermeister der Kfz-Innung Merseburg-Querfurt, und ergänzte: „Es gibt wenige, die das schaffen.“ Der Betrieb in der Merseburger Straße 104 in Querfurt beschäftigt heute insgesamt 18 Mitarbeiter im Bereich Werkstatt, Service und Verkauf.

