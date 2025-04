Von der Maulwurfpumpe bis zu geheimnisvollen Löchern gibt es im neuen Führer durch den Technikpark des Chemiemuseums Merseburg Spannendes zu erfahren. Aber auch eine Schnitzeljagd per Tablet ist entlang der Exponate möglich, und durch die VR-Brille gelangen Besucher in die Welt des Kautschuks.

Merseburg/MZ. - Der Technikpark des Deutschen Chemiemuseums in Merseburg (Informationen im Internet: www.deutsches-chemie-museum.de) ist in die neue Saison gestartet. Die Exponate des Freilichtmuseums in der Nähe der Hochschule können wieder regelmäßig besichtigt werden. Parallel dazu ist ein vom Förderverein „Sachzeugen der Chemischen Industrie“ überarbeiteter Museumsführer erschienen und an der Besucherinfo erhältlich.