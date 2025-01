Saalekreis/MZ. - Im Sportjahr 2024 konnten viele Athletinnen überzeugen. Doch vor allem sechs Sportlerinnen aus dem Saalekreis stechen heraus, weshalb sie auf dem MZ-Tippschein der gemeinsamen Sportlerwahl vom Kreissportbund Saalekreis (KSB) und der Mitteldeutschen Zeitung stehen.

In den Résumés der Frauen finden sich neben zahlreichen Landes- und deutschen Meistertiteln sogar vereinzelte Weltmeistertitel. Mit Erfolgen wie diesen, drückten sie dem Sportjahr ihren ganz eigenen Stempel auf. Der KSB stellt die Sportlerinnen im Portrait vor:

Doreen Meißner, Schützenverein Bad Dürrenberg 1872, Sportschießen

Doreen Meißner hat vor 20 Jahren das Sportschießen für sich entdeckt. Seitdem hat sie an zahlreichen Wettkämpfen teilgenommen und kann mehrere Landesrekorde für sich verzeichnen.

Die Sportschützin vom Schützenverein Bad Dürrenberg 1872 war im letzten Jahr nicht nur auf Kreisebene, sondern auch auf Landesebene erfolgreich und wurde elffache Landesmeisterin in verschiedenen Disziplinen.

Katrin Dittmar, SV Großkayna 1922, SUP

Katrin Dittmar wechselte vor drei Jahren vom Kanusport zum SUP Wildwasser.

Seitdem steht die Athletin vom SV Großkayna 1922 sehr erfolgreich auf dem Board. Ihre guten Leistungen konnte sie auch im letzten Jahr fortsetzen und erkämpfte sich bei den Deutschen Meisterschaften im Wildwasser den 1. Platz im Sprint. Zudem wurde sie in der Disziplin Cross Landesmeisterin.

Franziska Lakomy, SV 1885 Teutschenthal – WLT, Leichtathletik

Sprint, Weitsprung, Hochsprung und Kugelstoßen – sind Disziplinen, die Franziska Lakomy mit großer Leidenschaft ausübt.

Die Leichtathletin, die seit 2016 beim Wurf- und Laufteam vom SV 1885 Teutschenthal trainiert, konnte in den Disziplinen jeweils Bestleistungen erzielen. Bei den Hallen-Landesmeisterschaften erkämpfte Franziska in den Disziplinen Weitsprung, 60 Meter Sprint und Kugelstoßen jeweils den 1. Platz in der Altersklasse W40.

Carola Ruwoldt, Schwimmverein Merseburg, Schwimmen

Große Leistungen erbrachte im letzten Jahr abermals Carola Ruwoldt vom Schwimmverein Merseburg. Die Schwimmerin wurde Doppelweltmeisterin über 50 MEter und 200 Meter Rücken.

Neben den zwei Weltmeistertiteln sicherte sie sich auch Silber über 100 Meter Rücken und 200 Meter Schmetterling sowie Bronze über 100 Meter Schmetterling. Außerdem kann sie sich fünffache Deutsche Meisterin nennen, holte einen Vizemeistertitel und einen fünften Platz. Zudem sicherte sich Carola bei den Norddeutschen Meisterschaften zweimal Gold und zweimal Bronze. Fünf Landesmeistertitel runden ihr sehr erfolgreiches Sportjahr ab.

Kathrin Buchmann, VSG Oppin, Bowling

Seit bereits über 25 Jahren geht Kathrin Buchmann bowlen. Seit fünf Jahren ist sie Mitglied bei der Volkssportgemeinschaft Oppin.

Seither konnte sie einige Erfolge feiern. Im letzten Jahr setzte sie sich gegen fünf weitere Teilnehmerinnen durch und wurde Landesmeisterin im Einzel der Seniorinnen A. Darüber hinaus konnte sie sich über zwei weitere Landesmeistertitel im Doppel und in der Mannschaft freuen. Aufgrund ihrer Leistungen startete sie auch bei den Deutschen Meisterschaften der Ländermannschaften für Sachsen-Anhalt.

Jessica Löschke, TSV Leuna, Skilanglauf

Jessica Löschke ist begeisterte Skilangläuferin und startet heute noch für ihren Heimatverein Turn- und Sportverein Leuna.

Neben der Teilnahme an nationalen Wettkämpfen startete sie in den letzten Jahren auch beim Continental Cup und Weltcup. In der letzten Saison holte sie sich den Sieg in der Gesamtwertung des Deutschlandpokals. Sehr starke Leistungen zeigte Jessica in den Disziplinen Sprint, Massenstart und Nordic Cross, bei denen sie sich die Goldmedaille in der Einzelwertung sicherte. Zwei weitere Bronzemedaillen in der Einzelwertung runden das hervorragende Gesamtergebnis ab.