Zwischen Vereinfachung und Symbolkraft bewegt sich die Kunst von Thomas Schindler. Mit seiner Ausstellung „Jenseits der sichtbaren Ordnung“ zeigt der Braunschweiger Künstler erstmals seine großformatigen, vielschichtigen Werke in der Galerie im cCe Kulturhaus Leuna.

Vom Träumer zum Meisterschüler: Thomas Schindler stellt seine Werke im Kulturhaus in Leuna aus

Das Gemälde „Flamingo“ ist eines von etwa 30 Exponaten bei der Ausstellung von Thomas Schindler in der Galerie des Kulturhauses in Leuna.

Leuna/MZ. - Die Wände der Galerie im cCe Kulturhaus in Leuna sind wieder geziert. Am Dienstagmorgen steht der aus Braunschweig stammende Künstler Thomas Schindler vor einem seiner Werke und entstaubt es. Es sind die letzten Handgriffe, die noch getan werden müssen, ehe am Donnerstag seine Ausstellung „Thomas Schindler – Jenseits der sichtbaren Ordnung“ offiziell eröffnet wird.