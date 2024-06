Vollsperrung der B 91 - Bauarbeiten an ICE-Brücke verursachen Umleitungen im Juni und Juli

Die B 91 wird wegen Arbeiten an der ICE-Brücke zwischen Halle-Ammendorf und Schkopau vom 28. bis 30. Juni und erneut vom 12. bis 14. Juli gesperrt. Umleitungen sind ausgeschildert.

Schkopau/MZ. - Die Bundesstraße 91 wird von diesem Freitagabend, 28. Juni, 20 Uhr bis Sonntag, 30. Juni gesperrt. Da an der ICE-Brücke zwischen Halle-Ammendorf und Schkopau Arbeiten erfolgen müssten, sei die Vollsperrung unumgänglich, heißt es von der Kreisverwaltung des Saalekreises.

Die Umleitung erfolgt über die Landesstraße 171, die Kreisstraße 2150 bei Rockendorf, Röpzig, die Karlsruher Allee in Halle bis zur B 91 (Merseburger Straße in Halle) und wieder zurück. Und: Auch im Juli sei ein weiteres Mal eine Sperrung nötig. Vom 12. Juli, 20 Uhr bis zum 14. Juli werde die B 91 an gleicher Stelle gesperrt.