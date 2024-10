Vermisste Jugendliche Großeinsatz mit Hunden und Drohnen am Geiseltalsee

In der Nacht zu Donnerstag gab es nach der Meldung über eine vermisste 13-Jährige in Mücheln am Geiseltalsee einen Großeinsatz von Feuerwehr und Rettunghundestaffeln. Inzwischen ist die Jugendliche wieder aufgetaucht.