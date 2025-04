Seit Jahren beschäftigt die Verkehrsführung rund um die Schulen an der Albrecht-Dürer-Straße die Stadt. Zu Schuljahresbeginn startete Merseburg einen Modellversuch. Aus dem entsteht nun eine Dauerlösung mit neuen Einbahnstraßen.

Verkehrsprobleme um Dürer-Schule: Diese neuen Einbahnstraßen will Merseburg einrichten

Die Einbahnstraße in der Dürer-Straße bewährt sich aus Sicht der Stadt.

Merseburg/MZ. - Die Änderungen in der Dürer-Straße seien bei den Schülern sehr gut angekommen, berichtet Maria Planer. Sie ist seit Herbst Verkehrsplanerin der Stadt Merseburg. Die Kommune hatte zu Schuljahresbeginn als Ergebnis eines Gutachtens und jahrelanger Diskussionen um Schulbusse, Elterntaxis, Sicherheit von Kindern und Belastung von Anwohnern rund um Grund- und Sekundarschule, Gymnasium und Kita einen Modellversuch gestartet. Dabei bewährte sich aus Sicht der Kommune die Einbahnstraße in der Dürer-Schule. Andere Stellen sorgten jedoch für Kritik. Daher will die Stadt die Regeln im Viertel jetzt anpassen. Dann aber nicht mehr als Versuch, sondern als dauerhafte Lösung.