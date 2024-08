Dürer-Straße Neue Verkehrsführung um Merseburger Schulen: Der Testlauf beginnt

Seit Jahren wird in Merseburg die Verkehrslage um die Schulen in der Dürer-Straße diskutiert. Nun sollen neue Verkehrsführungen die Situation entschärfen. Die Probe startet mit dem neuen Schuljahr. So soll das aussehen.