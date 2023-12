2014 stellte die Bahn die Strecke von Merseburg nach Bad Lauchstädt ein. Zum Christkind’l-Markt rollten nun erstmals wieder Sonderzüge in die Goethestadt. Sie lockten viele Gäste und Schaulustige. Die Verantwortlichen wollen mehr.

Bad Lauchstädt/Merseburg/MZ. - Noch ein rotes Signal in Höhe des Güterbahnhofs am Chemiestandort Schkopau. Dann beschleunigt Martin Stams langsam. Der Triebwagen der Baureihe 628 biegt ab auf die eingleisige Strecke nach Bad Lauchstädt. Es ist fast auf den Tag genau neun Jahre her, dass dieses Gleis von einem Personenzug passiert wurde.