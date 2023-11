Merseburger Vereine, die am Donnerstag mit mindestens 30 Vereinsmitgliedern dabei sind, können in Meuschau richtig absahnen. Was noch wichtig ist, um mitmachen zu können.

Merseburg/MZ. - So leicht hat man vermutlich selten 300 Euro verdient. Weil Edeka in Meuschau in diesem Jahr 30. Geburtstag feiert, sollen auch die Vereine der Stadt etwas davon haben. Deshalb gibt es am Donnerstag, 30. November, um 17 Uhr am E-Center eine Geburtstagsaktion, bei der Vereine richtig absahnen können.