An der Wallendorfer Kiesgrube im Saalekreis sollte ein Netzfang von Fledermäusen stattfinden. Doch das Wetter meinte es anders.

Verein will Fledermäuse beringen: Warum das schief ging

Auch Wasserfledermäuse gibt es in der hiesigen Region.

Wallendorf/MZ. - Der laute Schrei „Maus!“ blieb dieses Mal aus. Eigentlich wollten Mitglieder des Arbeitskreises Fledermäuse Sachsen-Anhalt e. V. an der Kiesgrube Wallendorf die Säugetiere in Netzen fangen und anschließend beringen. Doch was bis zum Morgengrauen dauern sollte, fand nach Sonnenuntergang ein jähes Ende. „Aufgrund der teils starken Böen können wir die Netze nicht ganz ausfahren, da sie sonst zerbrechen würden“, erklärt Falko Meyer, stellvertretender Vorsitzender des Vereins.