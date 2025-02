Verdi will in den Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst in Bund und Kommunen mehr Gehalt und mehr Urlaub durchsetzen. Dafür ruft die Gewerkschaft nun erstmals in Sachsen-Anhalt zum Warnstreik auf. Das kann Folgen für die Eltern im Saalekreis haben.

Merseburg/MZ. - In Kitas und Horten sowie den Verwaltungen im Saalekreis kann es am heutigen Mittwoch zu Einschränkungen kommen. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi ruft die Beschäftigten im Öffentlichen Dienst zum Warnstreik auf. Es ist der erste im Land in den laufenden Tarifverhandlungen für den Öffentlichen Dienst in Bund und Kommunen. Am Donnerstag soll dann der Burgenlandkreis folgen.