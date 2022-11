Verbotene Granaten im Hühnerstall

Ein Kollege erstattet Anzeige. Am nächsten Tag steht die Polizei bei einem heute 52-Jährigen auf dem Hof in Bad Dürrenberg. Sie finden Granaten, Waffen, Schwarzpulver. Er muss sich nun vor Gericht wegen Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz verantworten - und verliert seinen Job.

Merseburg/Bad Dürrenberg/MZ - „Ich habe doch kein Verbrechen begangen. Ich habe doch nur was vergessen“, hadert der kleine hagere Mann in der übergroßen schwarzen Jacke auf der Anklagebank des Merseburger Amtsgerichts. Der 52-Jährige ist den Tränen nahe. Er merkt, dass nicht nur der Staatsanwalt an seiner Erzählung zweifelt. In der geht es darum, woher die 1,5 Kilo Infanteriemunition, Panzergranaten, Pistolenpatronen und Schwarzpulver stammten, die Polizisten bei einer Durchsuchung im März 2019 auf seinem Grundstück in Bad Dürrenberg gefunden hatten.