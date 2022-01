Vandalen zerstechen Reifen in Merseburg-West

Merseburg/MZ - Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag mehrere Autos in Merseburg-West beschädigt. Wie die Polizeiinspektion mitteilte, zerstachen der oder die Täter in der Otto-Lilienthal-Straße 21 Reifen an insgesamt acht Wagen. Der entstandene Schaden liege im vierstelligen Bereich.

Die Beschädigungen wurden am Samstagvormittag bemerkt. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, sich beim Revier Saalekreis unter 03461/4460 zu melden.