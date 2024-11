Schkopau/MZ/SM. - „Achtung Farbexplosion – eine bunte und farbenfrohe chemische Reise“ heißt es am Samstag, dem 9. November, um 10:30 Uhr im Labor des Ausbildungsverbunds Schkopau bei einer Schauvorlesung. Versprochen werden spektakuläre Effekte und die Möglichkeit, sein eigenes Parfüm zu kreieren.

Die Schauvorlesung gehört zum Programm des Tages, der unter dem Motto „Entdecke die Welt der Industrieberufe!“ steht. Dabei öffnet das Ausbildungszentrum am Value Park, Gebäude G4, in Schkopau von 9 bis 12 Uhr seine Türen für Schülerinnen, Schüler und alle, die sich für technische Berufe begeistern.

AVO-Ausbildungszentrum: Vier Themenbereiche vermitteln Grundlagen

Vier Themenparcours führen die Besucher in die Bereiche Elektrotechnik, Mechatronik, Chemie und Metalltechnik ein. Mit Programmpunkten wie „Macht doch Watt ihr Volt“ (Grundlagen der Elektrotechnik), „Talk nerdy to me“(Einführung in die Mechatronik – Robotik, Sensorik & Co.), „Da krieg ich Aggregatzustände“ (Experimente mit chemischen Verbindungen) und „The one and only Ironman – Formen, Bohren, Schweißen“ werden Grundlagen und Anwendungen dieser Berufe vermittelt.

Die Teilnehmer können chemische Experimente durchführen oder beim Metallbearbeitungsworkshop Hand anlegen. Zusätzlich bietet der Job-Spot Möglichkeiten, sich direkt bei Ausbildungsunternehmen vorzustellen und Bewerbungsunterlagen zu übergeben.

Infos über den Ausbildungsmarkt und ein Skills-Scout helfen bei der Suche nach dem passenden Beruf. Mit „Check and match your competence“ kann man seine Eignung für verschiedene Ausbildungsberufe testen.