Ein 23-Jähriger wird wegen schwerer räuberischer Erpressung zu einer sehr langen Haftstrafe verurteilt. Bisher galt für ihn Jugendstrafrecht und er stand noch unter Bewährung. Warum er trotzdem auf freiem Fuß ist.

Der 23-Jährige musste sich vor dem Landgericht Halle verantworten.

Leuna/Halle/MZ. - Die Tinte unter dem letzten Urteil war noch nicht trocken. Nur 13 Tage später beging der 23-Jährige erneut eine Straftat: schwere räuberische Erpressung. Gemeinsam mit einem Kumpel hatte er im Januar 2024 zwei Jugendliche, die eigentlich mit 13 und 14 noch Kinder waren, in eine Wohnung in Leuna gelockt, um ihnen Handy und Geld abzunehmen.