Prozess am Landgericht Halle beendet

Der wegen Totschlags Verurteilte neben seinem Verteidiger am Dienstag im Gerichtssaal des Landgerichts Halle.

Merseburg/Halle/MZ. - Sieben Jahre Haft wegen Totschlags und Körperverletzung sowie die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus – so lautet am Dienstag im Landgericht Halle das Urteil gegen den heute 56-jährigen Igor F.