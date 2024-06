In weniger als einem Monat beginnen die Sommerferien und damit die große Reisesaison. Was Experten zu Last-minute-Angeboten sagen und welcher Trend besonders Familien anspricht.

Merseburg/Querfurt/MZ. - Zu den beliebtesten Reisezielen der Deutschen gehören Spanien, Italien, Skandinavien, die Türkei und Griechenland. Das hat die Tourismusanalyse 2024 der Stiftung für Zukunftsfragen ergeben. In den Reisebüros im Saalekreis spiegelt sich ein ähnliches Bild wider. Die Favoriten der Urlauber sind laut Reisebüros in Merseburg und Querfurt die Türkei und Griechenland. Aber auch Spanien steht bei den Menschen in der Region für den Sommerurlaub hoch im Kurs.