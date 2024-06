Flauschiges Sextett in Merseburg Ungewöhnliche Kinderstube in 13 Metern Höhe

In Merseburgs Ortsteil Blösien haben Turmfalken ihre Jungen in einem Blumenkasten in 13 Metern Höhe aufgezogen. Warum die Jungtiere beringt wurden und wie lange sie noch bleiben.