Rettungskräfte müssen Freitagnacht erneut zum früheren Buna-Klubhaus in Schkopau ausrücken. Warum die Polizei jetzt gegen zwei Männer ermittelt.

Wieder Person abgestürzt: Erneut Einsatz am X50 in Schkopau

Erneut Unglück am X50: Die Rettungskräfte mussten eine Person mit einer Kopfverletzung versorgen.

Schkopau/MZ. - Nachdem es bereits in der Halloween-Nacht einen Einsatz am Schkopauer X50 gab, mussten Polizei und Rettungskräfte am Freitagabend erneut zum alten Buna-Klubhaus ausrücken, weil sich dort ein Unglück ereignet hat.