Unglück an Halloween Schweres Unglück in Schkopau: Mann bricht durch Dach und stürzt ins ehemalige „X50“

In Schkopau führte ein dramatischer Unfall an Halloween zu einem Großeinsatz. Ein Mann stürzte in die Tiefe, nachdem er auf dem Dach des alten Klubhauses „X50“ eingebrochen war. Feuerwehr und Notarzt waren im Einsatz, um den Verletzten aus der Ruine zu retten.