zusammenstoß Unfall: Jugendlicher Fahrradfahrer kollidiert in Leuna mit Pkw und wird schwer verletzt

Ein 13-jähriger Fahrradfahrer kollidierte am Mittwochabend in Leuna mit einem Pkw und wurde schwer verletzt. Der Jugendliche wurde in ein Krankenhaus gebracht - an dem Pkw entstand ein hoher Sachschaden.