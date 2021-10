Unfall auf der B91 bei Merseburg: 19-Jährige will wenden und prallt in einen anderen Pkw

Merseburg/MZ - Auf der B91 bie Merseburg ist es am Samstagabend gegen 19.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei mitteilte, bog eine 19-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Fahrzeug an der Kreuzung Klobikauer Straße links ab, um zu wenden.

Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem anderem 22-jährigen Pkw-Fahrer, welcher in Richtung Weißenfels unterwegs war. Beide Fahrer wurden leicht verletzt in Krankenhäuser gebracht. An den Autos entstand erheblicher Sachschaden. Durch den Zusammenstoß wurden auch ein Verkehrszeichen und Leitplanken in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr musste vor Ort auslaufende Betriebsstoffe binden.