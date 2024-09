Merseburg/MZ/LOS. - Der Umweltkalender 2025 des Saalekreises wird ab Dezember 2024 an verschiedenen Ausgabestellen vorrätig sein. Darüber informierte die Kreisverwaltung am Freitag. Zu den Stellen gehören die Wertstoffhöfe in Beuna, Oppin, Querfurt und Teutschenthal, die Annahmestelle Merbitz sowie die Bürgerinformationen des Kreises in Merseburg, Halle und Querfurt.

