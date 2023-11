Der Kreis lässt ein neues Nutzungskonzept für die Burg Querfurt erarbeiteten. Dabei sollen nicht nur Touristen eine wichtige Rolle spielen, sondern auch die Wünsche der Anwohner. Die erhebt der Saalekreis nun per Umfrage.

Umfrage des Saalekreises: Was wollen die Querfurter von ihrer Burg?

Querfurt/MZ. - „Nimmt die Burg in Ihrem Leben eine Bedeutung ein?“ Das ist die erste Frage einer Erhebung, die der Saalekreis aktuell und noch bis Ende November unter Querfurtern durchführt. Burgmanager Christian Linke erwartet, dass viele Einwohner der Quernestadt mit „Ja“ antworten werden. Denn die Burg Querfurt habe eine Sondersituation. Während viele bekannte Schlösser und Festungen etwas abseits der Ortschaften liegen, die Burgherren teils 18 Uhr abschließen könnten, wäre das in Querfurt nicht möglich: „Die Burg ist hier öffentlicher Raum und wird von den Querfurtern auch so wahrgenommen.“