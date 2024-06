Ukrainische Band in Merseburg will auf die Bühnen der Stadt

Merseburg/MZ. - In einem Kellerraum des Mehrgenerationenhauses in Merseburg befinden sich ungeahnte Schätze. Dort stehen ein Schlagzeug, Gitarren, Verstärker, Mikrofone und alles Weitere, was das musikalische Herz begehrt. Bespielt werden die Instrumente von einer Gruppe ukrainischer Geflüchteter, die sich in Merseburg zu einer Band zusammengefunden haben.