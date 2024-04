Merseburg/MZ - Erneuter Raub auf offener Straße in Merseburg: Wie die Polizei mitteilt, haben drei unbekannte Täter am Mittwochnachmittag, zwischen 14.50 Uhr und 15.10 Uhr, einen Jugendlichen in der Weißenfelser Straße angegriffen. Es ist der zweite derartige Fall binnen kurzer Zeit in Merseburg.

Zwei der Täter hielten ihn demnach an den Armen fest, während der dritte Täter mit einem Messer bewaffnet Wertgegenstände forderte. Als der Jugendliche den Tätern nichts aushändigte, habe ihn der dritte Täter durchsucht und Portemonnaie sowie Handy entwendete. Anschließend seien die Täter mit zwei Motorrädern geflüchtet.

Erst am Donnerstag vor einer Woche gab es in Merseburg einen ganz ähnlichen Fall, als zwei Jugendliche von anderen Jugendlichen ausgeraubt worden. Einer der Opfer wurde dabei von einem der Täter mit einem Messer ins Bein gestochen und musste ins Krankenhaus.