60-Jährige nach Raub auf Parkplatz in Merseburg verletzt: Frau im Krankenhaus

Merseburg. - In Merseburg (Saalekreis) haben Unbekannte am Montagabend eine 60-Jährige überfallen und verletzt. Eine Polizeisprecherin sagte am Dienstag, dass ein Unbekannter der Frau auf einem Parkplatz gewaltsam die Handtasche entrissen habe.

Ein zweiter Mann soll Schmiere gestanden haben. Beide konnten unerkannt mitsamt der Tasche und dem darin befindlichen Bargeld entkommen.

Die Fahndung der Polizei verlief bisher erfolglos. Die Frau wurde wegen einer Verletzung an der Schulter ambulant im Krankenhaus behandelt.