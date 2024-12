Kim Menzel aus Leuna vermietet Dekoration und gestaltet personalisierte Einzelstücke in ihrem Atelier. Was dahinter steckt.

Leuna - Gräserduft liegt in der Luft, zahlreiche Ausstellungsstücke in zarten Pastellfarben füllen den Raum und inmitten des hellen Ateliers arbeitet Kim Menzel an einem Projekt. Die 32-Jährige hat ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht. Sie gestaltet einzigartige Dekorationsstücke, personalisiert diese nach Kundenwunsch, entwickelt das Gestaltungskonzept für Veranstaltungen und dekoriert schließlich vor Ort selbst ein. In der ehemaligen Siedlungsgaststätte ihrer Eltern betreibt die zweifache Mutter ihr Geschäft „Lovely Moments Dekoverleih“. In den neu sanierten Räumlichkeiten können Kunden den kreativen Bestand einsehen, ein Beratungsgespräch vornehmen und die besonderen Stücke mieten oder kaufen.