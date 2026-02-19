Pläne am Geiseltalsee Treibende Bojen und lange Rettungswege - Was die Seeakteure aktuell beschäftigt

Die Freigabe-Pläne am Geiseltalsee des Saalekreises werden kräftig diskutiert, auch beim Tourismusstammtisch der Saale-Unstrut Tourismus GmbH diese Woche. Gefährlich treibende Bojen und lange Rettungswege sind nur zwei der Themen.