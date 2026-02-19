weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  Pläne am Geiseltalsee: Treibende Bojen und lange Rettungswege - Was die Seeakteure aktuell beschäftigt

Pläne am Geiseltalsee Treibende Bojen und lange Rettungswege - Was die Seeakteure aktuell beschäftigt

Die Freigabe-Pläne am Geiseltalsee des Saalekreises werden kräftig diskutiert, auch beim Tourismusstammtisch der Saale-Unstrut Tourismus GmbH diese Woche. Gefährlich treibende Bojen und lange Rettungswege sind nur zwei der Themen.

Von Diana Dünschel 19.02.2026, 12:18
Kitesurfen auf dem Geiseltalsee lehnt der Nabu ab, während Bootsverleiher die geplanten Regeln dafür unnötig finden.
Kitesurfen auf dem Geiseltalsee lehnt der Nabu ab, während Bootsverleiher die geplanten Regeln dafür unnötig finden. (Foto: DPA)

Braunsbedra/MZ. - Die geplante neue Allgemeinverfügung des Saalekreises für den Geiseltalsee – ab April soll der bisher gesperrte Nordteil zur Nutzung freigegeben werden – wird kräftig diskutiert.