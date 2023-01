Was sich geflüchtete Ukrainer im Saalekreis wünschen Treffen von Landsleuten und Helfern - Ukrainer in Krumpa lernen Deutsch und möchten arbeiten

Sie sind dem Krieg in der Ukraine entkommen. Was Geflüchtete geschockt hat, was sie sich vorgenommen haben und wovon ein Zwölfjähriger, der jetzt im Saalekreis lebt, schon lange geträumt hat.