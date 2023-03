Am Freitagmorgen versuchte ein 47-Jähriger in Schkopau mit seinem Transporter vor der Polizei zu fliehen.

Schkopau/MZ - Eine Verfolgungsjagd zwischen dem Fahrer eines Transporters und der Polizei hat sich am Freitagmorgen gegen 5 Uhr in der Korbethaer Straße in Schkopau ereignet. Wie die Polizei dazu berichtet wurden dort Polizeibeamte auf den Transporter aufmerksam. Eine Abfrage von ihnen im Polizeisystem ergab dann auch, dass für das Fahrzeug kein Versicherungsschutz mehr existiert. Als die Beamten das Fahrzeug schließlich anhalten wollten, ergriff der Fahrer die Flucht. Er kam jedoch nicht allzu weit. Schon in der Alfred-Reinhard-Straße konnte das Fahrzeug von der Polizei gestoppt werden. Dem 47-jährigen Fahrzeugführer sei die Weiterfahrt untersagt, sein Kennzeichen noch vor Ort entstempelt und eine Strafanzeige gegen ihn aufgenommen worden, heißt es dazu weiter.