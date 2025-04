Auf einer alten Streuobstwiese am Schwalbenschwanz bei Querfurt und auf weiteren Flächen im Saalekreis und Burgenlandkreis will der Geo-Naturpark durch extensive Beweidung mit Schafen und Ziegen einen landwirtschaftlich nutzbaren Zustand im Sinne des Naturschutzes wiederherstellen. Das Umweltministerium unterstützt die Projekte finanziell.

Ziegen und Schafe weiden am Schwalbenschwanz bei Querfurt.

Querfurt/MZ - Der Trockenrasen auf der alten Streuobstwiese unterhalb des Aussichtspunkts Schwalbenschwanz bei Querfurt scheint den hier seit Kurzem weidenden Ziegen und Schafen zu schmecken. Statt beim Fototermin mal in die Kamera des Handys zu schauen, strecken die Tiere lieber den Kopf Richtung Boden und kauen an Gräsern. Davon gibt es jede Menge auf dieser Fläche einer alten Kirschplantage, die sich südlich der „Querfurter Fichten“, am Rand der Muschelkalkplatte und entlang eines beliebten Spazier- und Wanderweges befindet.