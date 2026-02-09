Nach dem Tierärztekongress in Leipzig fordern Stimmen aus dem Saalekreis mehr Pflicht-Schulung für Tierhalter. In Frankleben zeigt eine Pflegestelle die Folgen schlechter Haltung. Wo liegen Grenzen und Hürden?

Eileen Goebel von der Pflegestelle „Insel der Meerschweinchen in Not“ in Frankleben erlebt täglich, was fehlendes Wissen anrichtet – und sieht im Tierführerschein eine Chance, Leid und Tierarztkosten zu verringern.

Frankleben/MZ. - 37 Meerschweinchen leben derzeit beim Verein „Insel der Meerschweinchen in Not“ in Frankleben. Einige von ihnen kamen aus prekären Verhältnissen hierher und kannten zuvor nur ungeeignetes Futter, enge Stallungen und Schmutz. Immer wieder sorgen Mängel in der Heimtierhaltung für Aufmerksamkeit. Daher setzte der Tierärztekongress, der vor wenigen Tagen in Leipzig stattfand, das Thema auf die Agenda. Zur Sicherung des Tierwohls diskutierten Experten das Pro und Contra eines Heimtierführerscheins. Ein solcher Befähigungsnachweis könnte Leid vermeiden und staatliche Kosten senken, würde aber auch mehr Kontrolle und Bürokratie bedeuten. Was meinen Fachleute und Tierfreunde im Saalekreis zu dieser Idee?