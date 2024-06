Saalekreis/MZ. - Das Veterinäramt des Saalekreises hat eine neue Initiative gestartet, um Tiere, die ihren Haltern wegen tierschutzwidriger Haltungsbedingungen weggenommen wurden, in ein neues, liebevolles Zuhause zu vermitteln, heißt es in einer Mitteilung der Kreisverwaltung. Zu den Tieren, die ein neues Zuhause suchen, gehören demnach verschiedene Heimtiere wie Blauzungenskinks, Kornnattern, Leopardgeckos und Papageien sowie Nutztiere wie Schweine und Gänse.

Um sicherzustellen, dass die Tiere künftig artgerecht gehalten werden, müssen die Interessenten eine Selbstauskunft über die künftigen Haltungsbedingungen abgeben. Außerdem erfolgt eine Begutachtung durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes.

Auch Nutztiere wie Schweine suchen neue Halter. Der Saalekreis sucht neue Halter für beschlagnahmte Tiere. Fristen und Anforderungen für die Bewerbung sind jetzt veröffentlicht. (Foto: Saalekreis)

Angebote für Nutztiere müssen bis zum 19. Juni, Angebote für Heimtiere bis zum 26. Juni eingereicht werden. Nur vollständige und fristgerecht eingereichte Angebote werden berücksichtigt, heißt es weiter. Ein vollständiges Angebot müsse die Benennung des zu erwerbenden Tieres, die Abgabe eines Höchstgebotes (bei mehreren Tieren ein Gebot pro Einzeltier), eine detaillierte Beschreibung der künftigen Haltungsbedingungen beziehungsweise des Verwendungszwecks der Tiere sowie gegebenenfalls Erfahrungen mit der Haltung und eine Einverständniserklärung zur Durchführung einer Kontrolle der künftigen Haltungsbedingungen enthalten.

Die Auswahl der neuen Halter erfolge durch fachkundige Mitarbeiter des Veterinäramtes. Dabei sei nicht das Höchstgebot entscheidend, sondern es werde darauf geachtet, dass die Tiere in eine tierschutzgerechte Umgebung kommen. Die Interessenten, die das beste Gebot abgegeben haben, werden nach Ablauf der Frist kontaktiert, um das weitere Vorgehen zu besprechen, so der Kreis.

Angebote sind an folgende Adresse zu richten: Landkreis Saalekreis, Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt, Oberaltenburg 4b, 06217 Merseburg. Alternativ ist eine Kontaktaufnahme per E-Mail an [email protected] oder telefonisch unter 03461/401771 möglich.

Eine Übersicht über die Tiere gibt es auf der Internetseite des Landkreises: https://lksk.de/tieresucheneinzuhause