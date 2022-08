Teures Leben im Pflegeheim: Senioren müssen 400 Euro mehr im Monat zahlen

Die Eigenbeiträge der Bewohner in Pflegeheimen steigen. Das hat auch mit einem neuen Gesetz zu tun, durch das Mitarbeiter besser entlohnt werden sollen.

Der zuzahlungspfliche Beitrag in Alten- und Pflegeheimen im Saalekreis erhöht sich teilweise eklatant. Bis zu 400 Euro mehr müssen Rentner zahlen.

Merseburg/Braunsbedra/MZ - Das Leben im Pflegeheim wird teurer. Teilweise sind die Kosten in den vergangenen Wochen und Monaten auch im Saalekreis bereits angehoben worden. Hintergrund sind höhere Löhne, Lebenshaltungs- und Energiekosten. In den Senioreneinrichtungen des Unternehmes „Pflege im Geiseltal“ in Braunsbedra und Bad Dürrenberg etwa müssen die Bewohner inzwischen 400 Euro mehr im Monat bezahlen. Von rund 1.800 Euro sind die Pflegeheimkosten auf 2.200 Euro angestiegen.