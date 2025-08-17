Bei 35 Grad und strahlendem Sonnenschein bauten 120 Auszubildende des Bauunternehmens „Strabag“ gemeinsam Flöße am Geiseltalseeufer in Stöbnitz. Mit Gummireifen, Seilen und viel Teamgeist entstanden insgesamt 17 schwimmende Konstruktionen. Was hinter der Aktion steckt.

Gemeinsam bauten die Azubis in Gruppen ihre Flöße zusammen. Dabei waren manche Gruppen schneller als die anderen.

Stöbnitz/MZ. - Am Ufer des Strandes in Stöbnitz am Geiseltalsee sammeln sich Gummireifen, Holzlatten und zahlreiche Seile. Dazwischen etwa 120 Auszubildende des Bauunternehmens „Strabag“. Sie versammelten sich hier am Mittwoch, um unter strahlendem Sonnenschein und 35 Grad Flöße zu bauen – als teambildende Maßnahme. Für die Planung und Umsetzung war der Verein „Teamgeist“ zuständig, der deutschlandweit Teambuilding-Maßnahmen wie Floßbauen, Bogenschießen oder Seifenkisten-Rennen anbietet. „Wir verbinden bei unseren Events Spaß mit ernsthaften Inhalten“, erzählte Projektleiter Florian Schulze von „Teamgeist“.