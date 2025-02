Seit Jahrhunderten findet in Horburg der Zwiebelmarkt statt. Der Heimatverein, der das Volksfest nach der Wende wiederbelebte, feiert nun sein 30-Jähriges. Wie die Anfänge des Marktes aussahen und was es mit „Kloß und Zwiebelbrühe“ auf sich hat:

Horburg-Maßlau/MZ. - Warum der Zwiebelmarkt eigentlich Zwiebelmarkt heißt, das weiß in Horburg niemand so recht. „Hier ist kein Zwiebelboden“, sagt Bewohner Ulrich Sitte. „Wenn Zwiebeln auf dem Markt verkauft wurden, dann müssen die hergebracht worden sein.“ Wenn schon nicht über die Namensherkunft, so weiß man einiges über die Entstehung des Marktes.