Spergau/Merseburg/MZ. - Der Saalekreis ist bekannt für seine Chemie- und Wirtschaftsstärke. Dabei liegt seine wirkliche Dominanz auf der Bühne – bei den Tänzerinnen. Gleich drei Vereine aus Mücheln, Leuna und Merseburg kehrten von den jüngsten Deutschen Meisterschaften der Federation of European Dance-Titel zurück. Die Jury in Frankfurt/Main verlieh zudem fünf Sonderawards. Zwei davon gingen in den Saalekreis – an zwei hochdekorierte Trainerinnen.

