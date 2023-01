Tankstelle in Merseburg ausgeraubt: Polizei sucht Zeugen

In Merseburg haben zwei unbekannte eine Tankstelle ausgeraubt. Die beiden Täter trugen Sturmmasken.

Merseburg/MZ - Nach einem Raubüberfall auf eine Tankstelle in der Thomas-Müntzer-Straße (B 91) in Merseburg sucht die Polizei nach Zeugen. Laut Saalekreisrevier hatten zwei maskierte Männer die Station am Sonntag gegen 17.45 Uhr betreten und von einer Angestellten Bargeld gefordert. Als sie dies erhalten hatten, seien die Täter geflüchtet. Wie viel Geld sie geraubt hatten, blieb offen.

Wie es hieß, ist der eine Täter 1,60 bis 1,80 Meter groß, 16 bis 18 Jahre alt und schlank und war mit roter Jacke, dunkler Hose sowie weißen Turnschuhen bekleidet. Sein Komplize: etwa 1,80 Meter groß, 16 bis 18 Jahre alt und schlank. Er trug schwarze Jacke, dunkle Hose und weiße Turnschuhe. Beider Räuber hatten schwarze Sturmhauben auf dem Kopf.

Hinweise an die Polizei bitte unter Tel. 03461/446-0 an das Polizeirevier Merseburg.