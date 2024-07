Die ersten Abrissarbeiten am Hochhaus in Merseburg laufen.

Merseburg/MZ. - Mit erstaunlichem Feingefühl knabbert der Bagger am Dienstagvormittag die Deckschicht vom Vordach des Hauseinganges ab und lässt sie zu Boden fallen. Es ist nur ein Aperitif gemessen an dem, was ab kommender Woche passieren soll. Dann geht der Abriss des Hochhauses am Roßmarkt in die heiße Phase. Binnen weniger Wochen wird der über 30 Meter hohe Block aus dem Stadtbild verschwinden, das er zuletzt nur noch gestört hat. Seit Jahren war das Haus am Osteingang des Zentrums ein städtebauliches Problem: Leerstand, Vandalismus, sogar Brände.