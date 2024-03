Merseburg/MZ - „In jeder Stadt gibt es einige Gebäude, die stadtbildprägend sind – allerdings nicht so, wie wir es wollen“, sagte Lydia Hüskens (FDP). Die Ministerin für Digitales und Infrastruktur war jetzt in Merseburg zu Besuch. In der Domstadt zählt zweifelsohne das leerstehende Hochhaus am Roßplatz zu diesen stadtbildprägenden Gebäuden.

Aber nicht mehr lange. Der elfgeschossige Wohnkomplex soll abgerissen werden. Dafür hatte Hüskens einen Fördermittelbescheid über 500.000 Euro dabei, den sie Oberbürgermeister Sebastian Müller-Bahr (CDU) übergab. „Abreißen, um etwas Neues entstehen zu lassen – das muss manchmal sein.“

Dem stimmte Müller-Bahr zu. „Hier soll etwas komplett Neues entstehen. Wir wollen das Einkaufsleben zurück in die Innenstadt holen.“ Der Abriss sei ein wichtiges Puzzleteil. Künftig wird den Merseburgern am Roßmarkt ein neues Versorgungszentrum mit einem Lidl und Rewe zur Verfügung stehen. Insgesamt erhält Merseburg mehr als 2 Millionen Euro von Bund und Land für die Stadtentwicklung.