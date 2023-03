Vor neun Tagen verschwand der 61-jährige Falko P. in Merseburg. Bis heute ist sein Verbleib unklar. Die Polizei durchkämmte am Dienstag ein Gebiet im Norden der Domstadt.

Merseburg/MZ/rob - Mit einem größeren Kräfteaufgebot und Spürhunden hat die Polizei am Dienstag in Merseburg die Suche nach einem vermissten 61-Jährigen fortgesetzt. Der Mann ist seit neun Tagen verschwunden.

Die Beamten durchkämmten in den Vormittags- und Mittagsstunden ein Gebiet nördlich des Knapendorfer Weges. Dort trennt ein Vegetationsstreifen entlang der Laucha Merseburg und Schkopau. Wie ein Sprecher des Polizeireviers erklärte, hatte dort zuletzt ein Fährtenhund angeschlagen. Die Suchaktion am Dienstag blieb jedoch ohne Erfolg. Sie soll nun am Mittwoch fortgesetzt werden.

Falko P. aus Merseburg wird seit Montag vermisst Foto: Polizei

Der 61-jährige Merseburger war bereits am vergangenen Montag bei der Polizei als vermisst gemeldet worden. Die veröffentlichte am Mittwoch einen ersten Öffentlichkeitsaufruf. Demnach trug der etwa 1,75 Meter große Falko P. bei seinem Verschwinden eine dunkelblaue Jeans und einen blauen Pullover mit weißen Streifen auf der Vorderseite. Auch eine schwarze Winterjacke soll der schlanke Mann dabei gehabt haben.

Suchaktion nach dem vermissten Merseburger am Lauchagrund Foto: Sieler

Laut Polizei wurde der 61-Jährige am Montag vor zehn Tagen das letzte Mal an seiner Wohnung in Merseburg gesehen. Wie der Sprecher des Reviers am Dienstag erklärte, seien die Umstände seines Verschwindens noch unklar. Hinweise auf ein Verbrechen gäbe es bisher aber nicht.

Bei der Suche nach Falko P. setzte die Polizei vergangene Woche auch einen Helikopter ein. Weil auch dies keinen Aufschluss über den Verbleib des Mannes brachte, wird die Suche nun am Boden fortgesetzt.