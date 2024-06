Am Ufer des Geiseltalsees sind größere Mengen an kleinen Kugeln aus Styropor aufgetaucht. Naturschutzschützer sorgen sich um die Tiere.

Braunsbedra/MZ. - Am Südufer des Geiseltalsees ist es in dieser Woche zu einer größeren Umweltverschmutzung gekommen. Wie das Umweltamt des Saalekreises bestätigt, wurden auf einer Länge von etwa 300 bis 400 Metern kleine Kugeln aus Styropor angespült. Passanten hatten die am Mittwochabend entdeckt und der Stadt Braunsbedra gemeldet. Wie Bürgermeister Steffen Schmitz (CDU) berichtete, machten sich seine Mitarbeiter am Donnerstagmorgen ein Bild von der Lage und setzten dann das zuständige Umweltamt beim Kreis in Kenntnis.