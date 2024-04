Zwei Männer haben sich am Samstagmittag in Schafstädt um eine Spielekonsole gestritten. Das Ergebnis war ein Großeinsatz schwerbewaffneter Polizisten.

Schafstädt/MZ - Zwei Männer im Alter von 32 und 22 Jahren gerieten am Samstagmittag gegen 11.30 Uhr in der Merseburger Straße in Schafstädt in Streit. In dessen Folge der 22-jährige eine Schreckschusswaffe zog und damit auf den 32-jährigen Geschädigten geschossen hat. Dieser erlitt dabei leichte Verletzungen im Bereich des Oberkörpers.

Polizeieinsatz in Schafstädt: Die Beamten rückten mit mehreren Fahrzeugen an. (Foto: Marvin Matzulla)

Auch mit einer Maschinenpistole rückten die Beamten in Schafstädt an. (Foto: Marvin Matzulla)

Die Personalien aller Beteiligten wurden aufgenommen und Anzeigen erstattet. Auslöser des Streits war nach MZ-Informationen eine ausgeliehene und nicht wieder zurückgegebene Xbox. Ob die Schreckschusswaffe aufgefunden und sichergestellt werden konnte, war zunächst nicht bekannt.