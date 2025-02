Straßen, Turnhallen und Co: Wo Querfurt in den nächsten 2 Jahren investieren will

Querfurt/MZ - - Im Querfurter Doppelhaushalt, der in der Stadtratssitzung im März verabschiedet werden soll, sind für die Jahre 2025/26 unter anderem eine Reihe von Hoch- und Tiefbaumaßnahmen enthalten. Wie Querfurts Bürgermeister Andreas Nette (parteilos) sagt, sei der Investitionsplan „in enger und zum Teil mehrfacher Abstimmung mit den Ortschaftsräten“ erarbeitet worden. Und dieser sei so angelegt, dass es in der Kernstadt und in sämtlichen Ortschaften Maßnahmen geben wird. Nette betont allerdings, dass die, wo Fördermittel genannt sind, nur umgesetzt werden können, wenn diese Fördermittel auch fließen.